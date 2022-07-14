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Эксперт по энергетике назвал перспективные рынки для поставок российского газа

Эксперт по энергетике Митрахович: потребление Китаем российского газа через 10 лет будет сопоставимо с ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Китай через 10 лет будет потреблять такой же объем российского газа, что и весь Евросоюз вместе взятый. Об этом в четверг, 14 июля, рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

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«Есть очень крупный потребитель в лице Китая, который лет через 10 будет потреблять столько, сколько Европейский союз сейчас вместе взятый. Это очень перспективный рынок, мы его начали уже осваивать, надо это делать дальше, договариваться о новой трубе в Китай «Сибирь-2», — предложил он.

Также эксперт отметил, что нужно смотреть на проекты и внутри страны, к примеру, связанные с газификацией, а также по газомоторному топливу. По словам Митраховича, более крупные проекты, в том числе химические и металлургические, пока что не обсуждались на прикладном уровне.

«Но было бы неплохо в России под лозунгом новой индустриализации какие-то сделать новые проекты, которые бы базировались на газе. Например, азотные удобрения надо делать в большом количестве. Сейчас цена на них высокая, а газа в России много, в мире спрос на азотные удобрения есть», — указал Митрахович.

Ранее, 15 июня, сообщалось, что Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с начала спецоперации на Украине КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру. Российский лидер тогда подчеркнул, что нужно простимулировать внутренний спрос на энергоресурсы, добившись снижения цен там, где это возможно.

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