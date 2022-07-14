НМ ЛНР сообщила об освобождении Стряповки и Новой Каменки под Соледаром

Населенные пункты Стряповка и Новая Каменка в районе Соледара освобождены от украинских формирований, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) 14 июля в Telegram-канале.

«Сегодня украинские националисты были изгнаны из н.п. Стряповка и Новая Каменка. Противник понес значительные потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наступление союзных сил продолжается.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что подразделения союзных сил продвигаются в направлении Северска и Соледара.

Также стало известно, что союзные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) зашли в Соледар и закрепились на окраинах города. При этом артиллерийские подразделения взяли склад боеприпасов — около 6 тыс. штук калибра 122 мм.

Как рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин активное наступление на позиции националистов в настоящее время ведется по четырем направлениям. Союзные войска продвигаются ближе к Бахмуту, в то же время за Донецком освободительная операция направлена в сторону Угледара. При отступлении боевики наносят хаотичные артиллерийские удары по уже освобожденным населенным пунктам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с чем власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ и обратились за помощью к Москве.

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