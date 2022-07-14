Союзные войска начали наступление с четырех направлений в ДНР

Союзные силы закрепились на окраинах Северска и Соледара, что знаменует новую фазу спецоперации — дальнейшее освобождение Донецкой Народной Республики (ДНР). Активное наступление на позиции националистов сейчас ведется по четырем направлениям. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин представил кадры с места событий.

Союзные войска продвигаются все ближе к Бахмуту, а за Донецком освободительная операция направлена в сторону Угледара. При отступлении боевики наносят хаотичные артиллерийские удары по уже освобожденным населенным пунктам, в том числе по гражданским постройкам.

Жители Волчеяровки Луганской Народной Республики рассказывают, что даже после потери контроля над поселком боевики продолжают его обстреливать.

«Когда Россия наступала, было намного спокойнее. Украина же лупит. Повезло, если после обстрела дом устоял. Там сколько было мусора, шифера, стекла, вообще», — рассказал житель Волчеяровки Юрий Науменко.

Украинская артиллерия ударила и по кладбищу, после чего огонь на холме местным пришлось тушить вручную.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал «Известиям», что на Николаевском направлении стоит ожидать важных событий после решения российской армией своих задач в Донбассе. Он сообщил, что сейчас для Вооруженных сил России на западном берегу Днепра основная задача заключается в том, чтобы ослабить противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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