Эксперт рассказал о перспективах спецоперации на Николаевском направлении

Важных событий на Николаевском направлении стоит ожидать после решения российской армией своих задач в Донбассе, рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Пока Николаевское направление всё же является второстепенным, считает он.

«Сейчас для Вооруженных сил России на западном берегу Днепра основная задача заключается в том, чтобы ослабить противника. По этой причине Россия наносит здесь достаточно мощные удары, в том числе и ракетные. Их цель — ослабить и снизить активность украинских войск. Желание Зеленского вернуть южные районы Украины, судя по тем данным, которые у нас есть, не подкреплено ресурсами, которые бы позволили провести крупномасштабную наступательную операцию на Николаевском направлении. Но поскольку в Херсонской и Николаевской областях плотность войск с двух сторон не очень высокая, там есть много населенных пунктов в так называемых серых зонах. Украинская сторона их периодически занимает и объявляет это своим громким военным успехом. Видимо, такие события и в дальнейшем будут происходить на этом направлении», — рассказал Кашин.

Происходящему на юге Украины сейчас уделяется особое внимание. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британским СМИ заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».

Обещанная официальным Киевом широкомасштабная операция так и не началась. Зато стало известно о результативных ударах Вооруженных сил России по украинским формированиям и военной инфраструктуре на юге Украины.

Только в Николаеве и области 13 июля высокоточным оружием было уничтожено свыше 420 военнослужащих ВФУ и более 40 единиц военной техники, также были сбиты два самолета.

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«Метят на юг: какие цели поразили ВС России в Николаеве»