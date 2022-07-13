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Союзные силы захватили склад боеприпасов при заходе в Соледар

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Союзные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) зашли в Соледар. Артиллерийские подразделения взяли склад боеприпасов около 6 тыс. штук калибра 122 мм, сообщил «РИА Новости» 13 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

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«СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара», — сказал он.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что подразделения союзных сил продвигаются в направлении Северска и Соледара.

Ранее, 11 июля, в Минобороны РФ рассказали, что Военно-космические силы РФ уничтожили три пункта управления в районах населенных пунктов Соледар, Миньковка, Бахмут ДНР. В тот же день Пушилин заявил, что союзные силы контролируют 243 населенных пункта на территории ДНР.

30 июня Пушилин заявил, что подразделения союзников перемещаются на территорию ДНР для помощи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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