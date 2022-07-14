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Первая партия Lego по параллельному импорту проходит оформление на границе

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Первая партия Lego по параллельному импорту проходит оформление на российской границе, вскоре конструкторы появятся в рознице, в частности в сети магазинов «Детский мир». Об этом «Известиям» 14 июля рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

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Отмечается, что импортеры закупили продукцию в Турции.

«Не стоит ожидать, что в России будут продавать прежний объем продукции иностранной компании. Lego производит свои конструкторы по квотам для каждой страны. Более того, у бренда собственные фабрики в мире, поэтому компания легко контролирует и регулирует поставки товара. Родители смогут покупать конструкторы в зарубежной онлайн-рознице либо в странах ЕАЭС», — сообщила Цицулина.

12 июля стало известно, что датский производитель конструкторов Lego полностью прекращает работу в России. Гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев сообщил, что наборы по параллельному импорту можно будет продавать в тех же торговых точках, но вывески на них придется сменить.

11 июля Министерство промышленности и торговли РФ добавило продукцию Lego в перечень товаров для параллельного импорта.

В начале марта компания Lego приостановила поставки в Россию. В качестве причины указывалась ситуация, сложившаяся в ходе спецоперации России по защите жителей Донбасса. Тогда подчеркивалось, что поставки прекращаются на некоторое время.

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