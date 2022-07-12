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Lego полностью покинет Россию

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Датский производитель конструкторов Lego полностью прекращает работу в России. Об этом стало известно 12 июля.

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Как рассказал порталу Inc. источник из числа сотрудников компании и подтвердил гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев, наборы по параллельному импорту можно будет продавать в тех же торговых точках. Но вывески на них придется сменить, отмечают эксперты.

Также отмечается, что компания перестанет работать с Inventive Retail Group, которая управляет магазинами бренда в РФ.

В Inventive retail group подтвердили эту информацию «Известиям».

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», — уточняется в сообщении.

Как добавили в компании, магазины продолжают продавать имеющийся в наличии товар.

Датский производитель игрушек LEGO приостановил поставки в Россию в начале марта. В качестве причины указывалась ситуация, сложившаяся в ходе спецоперации России по защите жителей Донбасса. При этом подчеркивалось, что поставки прекращаются на некоторое время.

В начале июля учредитель федеральной сети магазинов игрушек TOY.RU Алиса Лобанова рассказала «Известиям», что существует множество китайских производителей, использующих тот же принцип соединения деталей, что Lego. В последние годы они проделали серьезную работу и перешли от копирования Lego-наборов к созданию собственных.

В основном, популярностью пользуются тематики с военными наборами (которых у Lego нет), наборы по созданию игрушечного оружия и наборы из большого количества деталей, которые серьезно отличаются по цене от оригинала — до двух-трех раз.

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