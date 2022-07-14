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Бывшие сотрудники музея в Бердянске похитили картины русских художников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывшие сотрудники Бердянского художественного музея имени Исаака Бродского похитили множество экспонатов, представленных в экспозиции учреждения. Об этом 14 июля рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

В зале музея похитители оставили только рамы. Камеры наблюдения были заранее заклеены, чтобы никто не смог узнать личности злоумышленников.

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В музее хранились редкие полотна художников Валентина Серова, Архипа Куинджи, Василия Верещагина и самого Исаака Бродского.

«Здесь представлены, экспонированы передвижники. Это целый пласт культурного наследия России, который собирал Бродский. Мы когда зашли, увидели здесь пустые работы. Одни рамы», — рассказал директор художественного музея им. И.И. Бродского Арсений Мироненко.

По словам одного из оперативных сотрудников правоохранительных органов, которые расследуют пропажу картин, самые ценные полотна бывшие сотрудники музея украли, чтобы вывезти на подконтрольную Киеву территорию. По имеющейся информации, они всё еще могут находиться в городе.

4 июня в ходе инвентаризации банков Мелитополя была выявлена порча украинскими работниками отделения Ощадбанка банкнот гривен. Всего злоумышленники испортили с помощью похожей на зеленку жидкость купюры различного номинала на общую сумму 1,5 млн гривен (около $51 тыс.).

Как отметил 30 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, военные и представители властей Украины, сохраняющие контроль над частью региона, пребывают в панике и постоянно обсуждают вопросы эвакуации и вывоза ценного. 18 мая местные жители рассказали «Известиям», что украинское правительство заблокировало зарплатные карты работникам детского сада и школ в Мелитополе.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский лидер Владимир Путин. Спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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