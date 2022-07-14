Бывшие сотрудники музея в Бердянске похитили картины русских художников

Бывшие сотрудники Бердянского художественного музея имени Исаака Бродского похитили множество экспонатов, представленных в экспозиции учреждения. Об этом 14 июля рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

В зале музея похитители оставили только рамы. Камеры наблюдения были заранее заклеены, чтобы никто не смог узнать личности злоумышленников.

В музее хранились редкие полотна художников Валентина Серова, Архипа Куинджи, Василия Верещагина и самого Исаака Бродского.

«Здесь представлены, экспонированы передвижники. Это целый пласт культурного наследия России, который собирал Бродский. Мы когда зашли, увидели здесь пустые работы. Одни рамы», — рассказал директор художественного музея им. И.И. Бродского Арсений Мироненко.

По словам одного из оперативных сотрудников правоохранительных органов, которые расследуют пропажу картин, самые ценные полотна бывшие сотрудники музея украли, чтобы вывезти на подконтрольную Киеву территорию. По имеющейся информации, они всё еще могут находиться в городе.

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