Посольство уличило США в распространении фейков о военных РФ

Дипломаты российского посольства в США высказались об очередных попытках американской администрации очернить Россию и военнослужащих в связи со спецоперацией на Украине. Пост об этом они опубликовали 14 июля в Telegram-канале дипмиссии.

«Нам вменяют организацию на «оккупированных территориях» системы «фильтрационных лагерей» для украинцев, которых якобы подвергают пыткам, а затем депортируют в отдаленные регионы России. Очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной военной операции», — отметили они в публикации.

Дипломаты подчеркнули очевидное стремление американской стороны поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима.

Они также напомнили, что Вооруженные Силы Российской Федерации, общественные организации и простые россияне оказывают жителям освобожденных территорий всестороннюю помощь. Регулярно осуществляются гумпоставки.

«Населению народных республик Донбасса, а также Харьковской, Запорожской и Херсонской областей уже передано более 43 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. Функционируют гуманитарные коридоры, через которые мирные граждане могут беспрепятственно передвигаться в любом направлении. Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация», — высказались российские дипломаты.



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