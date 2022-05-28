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Посольство РФ обвинило США в демонизации российских военных

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Фото: Global Look Press/Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE
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Заявления Вашингтона о якобы разжигании геноцида на Украине являются попыткой дискредитировать служащих ВС РФ. Об этом в субботу, 28 мая, заявили в посольстве РФ.

«Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил», — отмечается в комментарии ведомства, опубликованном в Facebook (принадлежит запрещенной организации Meta, признанной в России экстремистской)

В свою очередь, в Минобороны России сообщили об открытых призывах к геноциду русскоязычных и греческой диаспоры со стороны боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее, 27 февраля, Киев подал заявку в Международный уголовный суд о возбуждении дела против России. По мнению представителей страны, имело место «планировании актов геноцида» на украинской территории.

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