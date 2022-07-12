Мизинцев рассказал о спланированной провокации ВФУ на реке Северский Донец

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы после их подрыва обвинить российских военных в ударах по объектам инфраструктуры. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Сообщается, что после подрыва мостов ВФУ собираются осветить срежиссированное происшествие в СМИ Украины и стран Запада.

В Министерстве обороны подчеркнули, что российская армия не разрушает гражданскую инфраструктуру и оказывает мирным жителям всестороннюю помощь.

Мизинцев также указал на то, что националисты, напротив, используют мирное население в своих целях, минируя жилые дома и здания. Так, в Константиновке ДНР была заминирована школа №3, где украинскими националистами был оборудован опорный пункт. Мирное население умышленно не уведомляли. При этом «попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

Ранее в этот же день Минобороны рассказало о планах руководства Службы безопасности Украины отснять постановочные ролики о «российских диверсантах». Отмечается, что в роли диверсантов выступят боевики территориальной обороны.

Днем ранее сообщалось о планируемой провокации в городе Славянске ДНР с гибелью мирного населения. С этой целью в здании профессионального аграрного лицея под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».