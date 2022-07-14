СМИ сообщили о вспышке похожей на Эболу лихорадки в Танзании

На юге Танзании произошла вспышка неизвестной болезни, которая уже привела к гибели троих человек. Об этом в среду, 13 июля, сообщает Би-би-си.

По состоянию на 13 июля в стране было выявлено 13 случаев заболевания. Медики пытаются установить возбудителя неизвестной болезни, течение которой, по данным издания, напоминает лихорадку Эбола. Среди симптомов неизвестного заболевания — сильный озноб, головные боли и общая усталость.

Сообщается, что заболевшие в данный момент находятся в изоляции, проверяются все контакты инфицированных. В минздраве Танзании сообщили, что у больных в крови нет вирусов, вызывающих лихорадку Эбола и родственную ей лихорадку Марбург.

Население страны призвали сохранять спокойствие и при появлении соответствующих симптомов немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в этот же день стало известно, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) Ирина Башкирцева и Лев Ряшко создали математическую модель процесса развития и распространения эпидемий. Ее, в частности, можно применять для анализа роста заболеваемости оспой обезьян и коронавирусом.

Накануне сообщалось, что в Волгоградской области зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что в основном переносчиками этого заболевания являются комары, однако это могут быть и клещи.