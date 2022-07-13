Первый случай лихорадки Западного Нила выявили в Волгоградской области

В Волгоградской области зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Зараженного обнаружили в Городищенском районе. Сейчас он проходит лечение.

В региональном Роспотребнадзоре ИА «НовостиВолгограда.Ру» рассказали, что в основном переносчиками этого заболевания являются комары. Однако могут быть и клещи.

Инкубационный период длится шесть дней. Инфицированный, как правило, сталкивается с головной болью, болью в теле и суставах, рвотой, диареей и сыпью.

Большинство больных успешно выздоравливают, однако усталость и слабость могут оставаться не один месяц. Существует вероятность развития энцефалита и менингита. Не исключен летальный исход.

Агентство напоминает, что ранее другой житель Городищенского района заболел Конго-крымской геморрагической лихорадкой после укуса клеща. Также у клещей в Волгоградской области не раз выявляли туляремию и боррелиоз.

Ранее сообщалось, что в России подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Инфекцию выявили у молодого человека, жителя Санкт-Петербурга, который вернулся из поездки в Португалию и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, сообщили в Роспотребнадзоре.