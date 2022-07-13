Американцы поддержали Путина после слов Болтона о госпереворотах

Пользователи Twitter отрицательно отреагировали на слова бывшего советника 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он принимал участие в подготовке государственных переворотов в других странах.

«Оказывается, Путин был прав во многих вещах», — написал Topher Tuathalain.

Другой пользователь под ником Sam отметил, что «достаточно посмотреть хотя бы на революцию на Майдане в Киеве, и внезапно действия, предпринятые Россией, предстают в совершенно новом свете».

Юзер Leighton написал, что заявление Болтона требует расследования.

«Какие могут быть интересы у США, чтобы свергать суверенные правительства? Доверяете ли вы этим политикам? В демократических обществах не должно быть секретности. Это ненормально!», — подчеркнул он.

Накануне Болтон в интервью телеканалу CNN признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов в других странах.

Слова Болтона прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, его признание требует реакции и разбора. Она подчеркнула, что не помнит, чтобы когда-либо занимающий высокие посты человек прямым текстом рассказывал о планировании госпереворотов в других странах.

Также председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что слова Болтона об организации госпереворотов являются фактически сообщением о преступлении.