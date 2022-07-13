В Госдуме прокомментировали слова Болтона об организации госпереворотов

Слова бывшего советника 45-го президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона об организации госпереворотов являются фактически сообщением о преступлении. Такое заявление в среду, 13 июля, сделал председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Пискарев считает, что слова Болтона фактически являются сообщением о преступлении и подтверждают уже известную информацию об участии американцев в свержении правительств во многих странах, и в том числе на Украине, где инспирированный США и их союзниками кровавый переворот привел к затяжному гражданскому конфликту и многочисленным человеческим жертвам.

При этом, по словам Пискарева, комиссия фиксирует активное вмешательство США во внутренние дела России, в том числе в выборы, с целью ослабить РФ и изменить политический режим.

Слова Болтона также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, его признание требует реакции и разбора. Она подчеркнула, что не помнит, чтобы когда-либо занимающий высокие посты человек прямым текстом рассказывал о планировании госпереворотов в других странах.

Днем ранее в интервью телеканалу CNN Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов за рубежом. Он напомнил о штурме Капитолия в январе прошлого года сторонниками Трампа и добавил, что бывший президент недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот». Болтон назвал себя человеком, который «помогал планировать государственный переворот не здесь, а в других частях света».