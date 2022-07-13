Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-президент Шри-Ланки Раджапакса получит убежище в Сингапуре
Мир
В Германии обвинили правительство в энергетическом кризисе в стране
Мир
В Венгрии отказались поддержать эмбарго на импорт газа из РФ
Мир
Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое после остановки «Северного потока»
Политика
Песков отметил отсутствие окончательных договоренностей по транзиту грузов в Калининград
Наука
Ученые разработали точный экспресс-тест для вируса оспы обезьян
Армия
Российские ПВО перехватили пять украинских баллистических ракет «Точка-У»
Общество
Задержан бывший заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин
Мир
Российская делегация прибыла на переговоры по «зерновому вопросу» в Стамбуле
Мир
Четверть жителей США захотели пересесть на электромобили из-за высоких цен на бензин
Мир
Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций будет предполагать расстрел

В Госдуме прокомментировали слова Болтона об организации госпереворотов

Депутат Госдумы Пискарев прокомментировал слова экс-советника Трампа Болтона об организации госпереворотов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слова бывшего советника 45-го президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона об организации госпереворотов являются фактически сообщением о преступлении. Такое заявление в среду, 13 июля, сделал председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления
Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

Пискарев считает, что слова Болтона фактически являются сообщением о преступлении и подтверждают уже известную информацию об участии американцев в свержении правительств во многих странах, и в том числе на Украине, где инспирированный США и их союзниками кровавый переворот привел к затяжному гражданскому конфликту и многочисленным человеческим жертвам.

При этом, по словам Пискарева, комиссия фиксирует активное вмешательство США во внутренние дела России, в том числе в выборы, с целью ослабить РФ и изменить политический режим.

Слова Болтона также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, его признание требует реакции и разбора. Она подчеркнула, что не помнит, чтобы когда-либо занимающий высокие посты человек прямым текстом рассказывал о планировании госпереворотов в других странах.

Днем ранее в интервью телеканалу CNN Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов за рубежом. Он напомнил о штурме Капитолия в январе прошлого года сторонниками Трампа и добавил, что бывший президент недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот». Болтон назвал себя человеком, который «помогал планировать государственный переворот не здесь, а в других частях света».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022