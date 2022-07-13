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Алиханов заявил о необходимости снять все ограничения на транзит в Калининград

Алиханов: будем продолжать добиваться полного снятия ограничений на транзит в Калининград
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал вслед за железнодорожным транзитом снять ограничения с автомобильных перевозок. Об этом он написал 13 июля в Telegram.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

Так он отреагировал на опубликованные Еврокомиссией рекомендации по перевозу санкционных грузов через территорию Литвы.

«Решение является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок. Благодарю коллег из МИД России за этот результат. Будем продолжать добиваться полного снятия ограничений», — заявил Алиханов.

Он также пообещал подробнее прокомментировать ситуацию с транзитом в область утром 14 июля.

13 июля были опубликованы разъяснения Еврокомиссии по транзиту запрещенных грузов. В них указано, что железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением ряда условий. Уточняется, что перевозка санкционных российских грузов запрещена только по автодорогам.

До этого власти Литвы передали Еврокомиссии документ со своей позицией относительно транзита в Калининградскую область через территорию республики.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

Страны Запада вводят санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи.

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