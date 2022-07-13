Союзные силы ЛНР и РФ вошли в городскую черту Северска

Союзные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) зашли в городскую черту Северска. Об этом сообщил 13 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили ВСУ бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Северск будет свободен», — сказал он ТАСС.

Ранее в среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения союзных сил ведут наступление на нескольких направлениях на позиции украинских военных в ДНР — в направлении Славянска, Северска и Артемовска.

11 июля в Минобороны РФ сообщили, что украинская 25-я воздушно-десантная бригада в районе Северска лишилась больше 70% личного состава. Там отметили, что их положение находится в критичном состоянии.

9 июля союзные силы РФ и ДНР выбили украинских боевиков из укрепрайона под Северском в ДНР, а также освободили село Григорьевка.

О начале боев за Северск стало известно 3 июля. Город находится в 30 км к западу от Лисичанска.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».