Бригада ВСУ в районе Северска потеряла 70% личного состава

Украинская 25-я воздушно-десантная бригада в районе Северска лишилась больше 70% личного состава. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска, положение критическое.

«Противник несет значительные потери на всех направлениях», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, по информации Минобороны России, командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.

Ранее в понедельник стало известно о том, что российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой (ДНР). По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова также истребитель Су-35с сбил украинский самолет Миг-29.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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