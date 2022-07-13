Один человек пострадал в ДТП в Тверской области

Один человек получил травмы в результате ДТП в Калининском районе Тверской области. Об этом в среду, 13 июля, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Как отмечают «Тверские ведомости», инцидент произошел в ночь на 13 июля на 203-м километре федеральной трассы М-10 «Россия».

Водитель «Газели» остановился в правой полосе дороги из-за поломки. За ним, чтобы оказать помощь, остановились еще две «Газели». Аварийные сигналы были включены, также на проезжей части находился соответствующий знак.

Автовоз Volvo, двигавшийся в попутном направлении, хотел перестроиться в левую полосу, но не успел, так как там уже ехал другой автомобиль. В результате машина врезалась в одну из «Газелей», которая сбила вышедшего из авто водителя. Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что один взрослый и двое детей получили травмы при столкновении четырех машин на дороге в Липецкой области. По факту ДТП проводится проверка.