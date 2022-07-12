Два ребенка пострадали в массовом ДТП в Липецкой области

Один взрослый и двое детей получили травмы при столкновении четырех машин на дороге в Липецкой области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла в селе Пригородка в Усманском районе. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Лада Веста». Тот, в свою очередь, ударил стоящий перед ним ВАЗ-2107Н который столкнулся с машиной Lexus. Об этом сообщает LipetskMedia.

Травмы получили водитель ВАЗ-2106, а также дети 10 и 11 лет, которые находились на пассажирских местах в «Ладе Весте».

В ГИБДД уточнили, что всего в Липецкой области за сутки зарегистрировано четыре аварии с пострадавшими. Травмы получили восемь человек.