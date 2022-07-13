МЧС предупредило жителей Подмосковья о высокой пожарной опасности

В Подмосковье в четверг прогнозируется пожароопасность четвертого класса. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила 13 июля.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля местами по Московской области сохранится высокая пожароопасность четвертого класса», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Гражданам рекомендовали ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.

Ранее в этот день Гидрометцентр спрогнозировал переменную облачность и местами небольшой дождь в Москве и области, передает НСН.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал постепенное понижение температуры воздуха в Москве и области с пятницы и до конца второй декады июля. При этом существенных осадков не ожидается.

11 июля стало самым жарким днем с начала лета в Москве. Температура воздуха в этот день составила +32,2 градуса, сообщает телеканал «360».