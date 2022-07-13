Захарова обвинила США в многолетней организации госпереворота на Украине

США на протяжении нескольких десятков лет организовывали государственный переворот на Украине и навязывали свои идеи населению страны — это Украину и сломало. Об этом заявила 13 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У них не получилось это сделать за один раз, они, как всегда, просчитались. У них ушло много лет, а Украина всё не ломалась, потому что население не принимало, что навязывалось сверху, извне, по совершенно неподходящим для Украины рецептам, и потом они сломали Украину», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в среду первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил Вашингтону признать свою роль в госперевороте на Украине в 2014 году.

27 июня американский политолог Джон Миршаймер заявил, что США помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых «побед», что на самом деле ведет страну к краху. Он считает, что США и союзники напрямую несут ответственность за происходящее на украинской территории.

До этого, 17 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году и в нем причина сегодняшних проблем.

Путин также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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