Прикрылся короной: в чем подозревают бывшего замминистра МЧС

Бывшему замглавы МЧС Андрею Гуровичу вменяется ущерб в размере 323 млн рублей, нанесенный бюджету Мурманской области при строительстве госпиталя для больных коронавирусом, сообщили в СК РФ. Экс-чиновника задержали 13 июля. В суд уже поступило ходатайство о заключении его под стражу. Гуровича подозревали в превышении должностных полномочий еще в мае, когда снимали с должности замминистра МЧС, заявили «Известиям» в Национальном антикоррупционном комитете. Если вину экс-чиновника докажут, ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Впрочем, почти половина осужденных по ст. 286 УК РФ в 2021 году получили условные сроки наказания, выяснили «Известия».

Под видом ковида

Ущерб от действий бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича при строительстве ковидного госпиталя в Мурманской области составил 323 млн рублей, заявили 13 июля в Следственном комитете России.

«Гурович задержан, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Поступление ходатайства подтвердили в Басманном райсуде Москвы.

— По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Полевой госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и впоследствии был демонтирован, — сообщил «Известиям» подробности уголовного дела источник в правоохранительных органах.

Прикрылся короной Андрей Гурович Фото: МЧС РФ

13 июля следователи провели обыски у самого Андрея Гуровича, связанных с ним лиц и в территориальных подразделениях министерства, добавил собеседник издания.

Андрей Гурович с 2018 года занимал пост заместителя министра МЧС и курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы. Его уволили 25 мая 2022 года — сразу же после назначения на должность главы ведомства Александра Куренкова. Причина решения не уточнялась.

— О его злоупотреблениях было известно уже тогда. Поэтому его и отправили в отставку, — сказал «Известиям» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. — В таких случаях это довольно распространенная практика: когда узнают о нарушениях со стороны чиновника, его сначала увольняют, а потом уже возбуждают уголовное дело.

По его мнению, Андрей Гурович не останется единственным фигурантом этого уголовного дела. Когда речь идет о крупном ущербе бюджету, обычно к этому причастна целая группа лиц, считает эксперт.

Инцидент произошел в разгар коронавируса, отметил Кирилл Кабанов, это было благоприятное время для нечистых на руку сотрудников госструктур. С ним согласен полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноус.

Прикрылся короной Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Страна, как и весь мир, столкнулась с беспрецедентной ситуацией, были панические настроения. Тогда пришлось быстро принимать решения, менять закупочные процедуры, подстраиваясь под обстоятельства. Конечно, это сыграло на руку тем, кто хотел на этом нажиться. Думаю, многие из них считали, что в кризисный момент всем не до этого и никто ничего не заметит, — пояснил он.

Нужна база

— Для того чтобы арестовать чиновника такого высокого уровня, нужна очень хорошая доказательная база, ведь информация об аресте является социально значимой — она затрагивает не только ведомство, к которому принадлежал чиновник, но и население, которое за этим наблюдает и делает выводы о работе всей системы правоохранительных органов в России, — отметил директор благотворительной организации «Право и порядок» подполковник запаса МВД Олег Иванников.

В связи с этим, считает он, вряд ли обвинения против Андрея Гуровича окажутся беспочвенными.

Ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), по которой подозревают бывшего замминистра, содержит особо квалифицированные составы преступления, то есть сразу включает обстоятельства, отягчающие наказание, пояснила член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в период до трех лет.

Прикрылся короной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Согласно судебной статистике, за 2021 год по ч. 3 ст. 286 УК РФ было осуждено около 600 обвиняемых, при этом чуть меньше половины из них получили условные сроки. Каждый год количество обвиняемых по этой статье уменьшается, — добавила она.

День 13 июля стал весьма урожайным на новости о претензиях правоохранительных органов к экс-чиновникам и менеджерам госпредприятий. Так, в этот день фигурантом дела о превышении должностных полномочий стал бывший глава Южного округа Оренбурга Алексей Палагин , сообщали местные СМИ. По версии следствия, в 2021 году он распорядился закопать под землю химические отходы четвертого класса опасности, которые находились на территории жилого массива. Таким образом он имитировал ликвидацию несанкционированной свалки. Окружающей среде был нанесен ущерб в 2,7 млрд рублей.