Экс-депутат Госдумы заявил о возбуждении в РФ уголовного дела в отношении Галкина

В отношении юмориста, актера, телеведущего Максима Галкина в РФ завели уголовное дело якобы о дискредитации российских военнослужащих, заявил в среду, 13 июля, экс-депутат Государственной думы Роман Худяков на странице в социальных сетях. Официального подтверждения этой информации нет.

Он заявил, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области «усмотрел признаки состава преступления по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ», а Галкин допустил ложные высказывания по отношению к российской армии.

В комментарии kp.ru Худяков пояснил, что источник этой информации — публикация блогера из Ростова-на-Дону, который ранее написал на комика заявление в полицию.

Кроме того, Худяков прокомментировал запланированный на 28 июня концерт Галкина в Турции.

«<…> не является [Турция] недружественной страной, и куда наши туристы любят ездить в отпуск — и явно не для того, чтобы смотреть на вызывающего отвращение Галкина. Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию», — уверен он.

Галкин и его супруга певица Алла Пугачева уехали из России в Израиль после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Пара живет в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Стоимость виллы, которую съемочной группе телеканала «Известия» удалось запечатлеть с коптера, составляет не меньше $6 млн.

31 мая Пугачева прокомментировала оскорбление в свой адрес, которое 30 мая якобы появилось на фасаде телецентра «Останкино» в Москве с помощью видеопроекции. Неизвестные адресовали ей следующую фразу: «Алла, хорошо, что ты убежала!». В ответ она разместила на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) видео, где она сидит на свежем воздухе в белоснежном костюме и улыбается. Свой ролик певица подписала кратко: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!»

А 17 мая Пугачева заявляла, что вернется в Россию осенью. Она пояснила, что 1 сентября дети должны идти в школу, а сейчас они учатся онлайн.