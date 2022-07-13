В Совфеде прокомментировали поджог полей на границе с Херсонской областью

Поджог пшеничных полей на границе с Херсонской областью говорит о том, что украинских властей не волнуют страдания даже собственного народа, заявил в среду, 13 июля, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

По словам политика, подобные действия, направленные против гражданского населения, характеризуют Украину.

«Это ярко демонстрирует нынешнее состояние украинской политической верхушки. Они готовы причинить урон собственному народу, они готовы к гибели собственного народа. Это можно видеть по тому, как они призывают в армию мужчин, раздавая им путевки везде, где только можно. При этом, понятное дело, никаких медицинских освидетельствований, никакой медкомиссии, никакой подготовки», — подчеркнул Цеков в беседе с «Известиями».

По мнению сенатора, украинское руководство думает только о том, как удержаться у власти, а «для этого все средства хороши, в том числе страдания собственного народа, и они эти страдания с каждым днем всё более и более увеличивают».

Ранее в этот день заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ночью обстрелять Херсон, однако все цели были сбиты системой противовоздушной обороны, сообщил Стремоусов. Разрушений нет.

В конце июня украинские военные подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить Вооруженные силы России в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. В межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что боевики сначала вывезли из зернохранилища все имеющиеся запасы злаковых, а затем уже осуществили его подрыв.

18 июня сообщалось, что Херсонская область поможет России в 2022 году получить рекордный урожай зерновых.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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