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Власти Херсонской области сообщили о поджоге ВСУ пшеничных полей на границе
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В Совфеде прокомментировали поджог полей на границе с Херсонской областью

Сенатор Цеков: поджог полей на границе с Херсонской областью говорит о безразличии Киева к своим людям
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Фото: Global Look Press/dpa/Clara Margais
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Поджог пшеничных полей на границе с Херсонской областью говорит о том, что украинских властей не волнуют страдания даже собственного народа, заявил в среду, 13 июля, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

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По словам политика, подобные действия, направленные против гражданского населения, характеризуют Украину.

«Это ярко демонстрирует нынешнее состояние украинской политической верхушки. Они готовы причинить урон собственному народу, они готовы к гибели собственного народа. Это можно видеть по тому, как они призывают в армию мужчин, раздавая им путевки везде, где только можно. При этом, понятное дело, никаких медицинских освидетельствований, никакой медкомиссии, никакой подготовки», — подчеркнул Цеков в беседе с «Известиями».

По мнению сенатора, украинское руководство думает только о том, как удержаться у власти, а «для этого все средства хороши, в том числе страдания собственного народа, и они эти страдания с каждым днем всё более и более увеличивают».

Ранее в этот день заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ночью обстрелять Херсон, однако все цели были сбиты системой противовоздушной обороны, сообщил Стремоусов. Разрушений нет.

В конце июня украинские военные подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить Вооруженные силы России в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. В межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что боевики сначала вывезли из зернохранилища все имеющиеся запасы злаковых, а затем уже осуществили его подрыв.

18 июня сообщалось, что Херсонская область поможет России в 2022 году получить рекордный урожай зерновых.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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