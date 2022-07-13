Завод «Москвич» опроверг информацию о сборке у себя иранских машин

Пресс-служба автозавода «Москвич» опровергла информацию о якобы достигнутых договоренностях с неназванным иранским производителем о сборке их автомобилей на Московском предприятии. Об этом 13 июля «Известиям» сообщили в пресс-службе завода.

«Нашим техническим партнером является ПАО «КАМАЗ», с которым на прошлой неделе было подписано соглашение о сотрудничестве», — уточнили на столичном автопредприятии.

Под маркой «Москвич» будет выпускаться пять моделей: четыре кроссовера и один седан. До конца 2022 года планируется выпустить около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями.

8 июля «Известия» сообщили, что комплектации новых автомобилей под маркой «Москвич» могут быть аналогичны составляющим китайского кроссовера JAC для российского рынка. В комплектациях кроссовера в базовой версии будет стоять мотор объемом 1,6 литра мощностью 118 л. с. Коробка передач-механическая. Кроме того в автомобиле будет кондиционер, две подушки безопасности, парковочные датчики и колеса размерностью 17 дюймов.