Стало известно о возможной комплектации новых «Москвичей»

Комплектации новых автомобилей под маркой «Москвич» могут быть аналогичны составляющим китайского кроссовера JAC для российского рынка.

Ранее JAC рассказывал о комплектациях своего кроссовера для российского рынка. Так, базовая версия с мотором 1,6 (118 л. с.) и «механикой» укомплектована кондиционером, двумя подушками, парковочными датчиками и 17-дюймовыми колесами.

У среднего варианта есть климат-контроль, шесть подушек безопасности и более мощный турбомотор 1,5 (136 л. с.).

В свою очередь, топ-версия предлагает кожаный салон, подогрев сидений, светодиодные фары и водительские ассистенты, но привод в любом случае будет передним.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Новый «Москвич»: сколько он может стоить