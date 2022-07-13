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Верховный суд РФ признал право требовать компенсацию за гибель питомца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Верховный суд РФ рассмотрел дело Юлии Антиповой, собака которой погибла в результате ДТП, и признал ее право на получение компенсации морального вреда с виновного в смерти питомца. Это следует из определения Верховного суда № 15-КГ22-1-К1, о чем стало известно 12 июля.

Инцидент произошел в 2019 году, когда водитель сбил насмерть собаку породы чихуахуа, которая переходила дорогу вместе с Антиповой. Водитель был арестован на двое суток за оставление места ДТП и оштрафован на 1,5 тыс. рублей за непредоставление преимущества пешеходу. Антипова также требовала выплатить ей компенсацию морального вреда за смерть домашнего животного.

Воздушный с Шариком: вес перевозимых в самолетах животных могут повысить до 10 кг
С просьбой рассмотреть этот вопрос к Минтрансу обратились представители правительства и администрации президента

«С моей точки зрения, это решение было необходимым, несмотря на то что в России нет прецедентного права: у нас суды, вынося решение, ориентируются на решения по аналогичным делам. Тем более когда это касается примера, который подал суд столь высокого уровня. И адвокаты, формулируя исковые заявления в интересах граждан, они будут ссылаться на это решение и апеллировать к нему», — прокомментировал решение суда в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Он также обратил внимание на ситуации, когда люди относятся к питомцам как к членам семьи, а не имуществу. В этой связи актуальность подобного решения суда еще более объяснима.

Директор московского отделения «Альянса защиты животных» Ольга Крюкова также положительно оценила решение Верховного суда РФ.

«Я одобряю это решение, что потерпевшей женщине, потерявшей собаку, выплатят компенсацию морального вреда, конечно, вполовину того, что она затребовала, но это уже хороший знак. Это значительный шаг», — сказала она.

Самым примечательным в решении суда Крюкова видит признание наличия морального вреда из-за потери питомца, хотя по законодательству домашние любимцы всё еще являются имуществом.

11 июля «Известия» рассказали о запросе аппарата правительства РФ и управления президента России по работе с обращениями граждан к Минтрансу на повышение нормы провоза животных в салоне самолета по весу до 10 кг. Поводом стали обращения граждан.

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