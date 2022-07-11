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Вес перевозимых в самолетах животных могут повысить до 10 кг

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Фото: ТАСС/Галкин Николай
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Аппарат правительства и управление президента России по работе с обращениями граждан попросили Минтранс рассмотреть инициативу по повышению нормы провоза животных в салоне самолета по весу до 10 кг. Соответствующие письма были направлены в ведомство 19 и 27 мая (копии документов есть у «Известий»).

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Поводом для этого стали обращения граждан.

Сегодня у большинства российских авиакомпаний максимальная норма по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, составляет 8 кг (вместе с переноской). Это авиакомпании группы «Аэрофлот» (одноименный перевозчик, «Россия» и «Аврора»), «Уральские авиалинии», Red Wings, «Ираэро», «Алроса», Nordwind, Pegasfly, «Азимут» и другие.

Лоукостер «Победа» не ограничивает провоз животных по весу, установив лимиты только по размеру переноски. Но есть перевозчики, которые готовы брать и более тяжелых питомцев: S7 и Utair — до 10 кг, Smartavia — до 12 кг.

С просьбой пересмотреть федеральные нормы в правительство и администрацию президента в мае обратилась хозяйка небольшого керн-терьера Ольга Зинченко. По ее словам, сейчас у нее нет возможности вылететь за границу с собакой, так как популярные международные направления (Турция, Израиль) «практически монополизировал» «Аэрофлот».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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