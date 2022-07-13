Жители России смогут наблюдать суперлуние 13 июля

Суперлуние — полнолуние в день, когда Луна максимально приближается к Земле — жители России смогут наблюдать в среду на вечернем небосводе после 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария 12 июля.

«13 июля наблюдаем Суперлуние 2022 года. В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние», — говорится в сообщении планетария.

Ученые также рассказали, что немного левее полной Луны при ясной погоде можно будет наблюдать Сатурн и Юпитер.

«Около полуночи [Луна — Ред.] достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь до восхода Солнца суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец», — рассказали астрономы.

16 июня стало известно, что 25 октября 2022 года жители западносибирских и уральских регионов России смогут увидеть частичное солнечное затмение.

В России самая большая его фаза пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом предполагается, что именно на город Нижневартовск придется наибольшая фаза затмения.

В январе старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, что 2022-м россияне смогут увидеть полное лунное затмение, два суперлуния, а также четыре звездопада. За лунным затмением 8 ноября в большей степени смогут понаблюдать жители Дальнего Востока и Сибири, тогда как в регионах европейской части страны увидеть данное явление будет трудно. Кроме того, в августе жители смогут увидеть августовский поток Персеиды, когда в ночном небе будут сгорать до 100 метеоров в час.