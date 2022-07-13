ПФР напомнил о возможности докупить пенсионный стаж

Пенсионный фонд России (ПФР) 13 июля напомнил о возможности самостоятельно делать пенсионные взносы и таким образом докупать пенсионный стаж.

«Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсию, согласно его правилам, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам может делать взносы на пенсию», — рассказал представитель ПФР в беседе с агентством «Прайм».

Страховые взносы могут делать те граждане, которые работают на себя (самозанятые) либо хотят сформировать пенсию своим неработающим родственникам. Подобный механизм может пригодиться и лицам, работающим за границей, но желающим, чтобы в России их пенсия продолжала формироваться.

«Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР (он прописывается в Налоговом кодексе РФ), увеличенное в 12 раз», — добавили в ведомстве.

На 2022 год минимальный размер страхового взноса составляет 36 669,6 рубля. Максимальный размер страхового взноса не может превышать восьми МРОТ, умноженных на 22% и 12 месяцев. На 2022 год эта сумма будет составлять 293 356,8 рубля.

10 июля лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сообщил, что партия намерена вновь внести в Госдуму законопроекты о снижении возраста выхода на пенсию и об индексации пенсии работающим пенсионерам. Согласно настоящему бюджетному проекту, индексация выплат не предусмотрена для работающих пенсионеров.

23 июня в Министерстве труда РФ предложили новые параметры индексации страховых выплат неработающим пенсионерам. Соответствующие разработки были включены в проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023–2025 годы. В данном вопросе были учтены темпы инфляции, уровень доходов ПФР, а также ожидаемое сокращение числа получателей пенсий — на полмиллиона человек в течение ближайших трех лет.

Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам.