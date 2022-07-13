Реклама
Прямой эфир
Наука
Ученые выявили у геймеров повышенную активность мозга
Экономика
ФАС и прокуратуру попросили проверить Mercedes
Общество
Траты россиян в duty free выросли вдвое
Политика
Источники РБК сообщили о возможной отставке вице-премьера Борисова
Общество
Овощи с огородов могут появиться на полках супермаркетов
Экономика
Авиабилеты за границу подорожали более чем на треть
Мир
ЕС исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград
Культура
В московском Музее Победы показали фильм о подвиге танкиста Ивана Гусева
Мир
Рогозин дал команду экипажу РФ на МКС прекратить работу с манипулятором ERA
Мир
В Италии за сутки зарегистрировали почти 143 тыс. новых случаев коронавируса
Экономика
Застройщики могут опоздать со вводом домов на год

ПФР напомнил о возможности докупить пенсионный стаж

ПФР: работавшие за границей и самозанятые могут докупить стаж для пенсии
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионный фонд России (ПФР) 13 июля напомнил о возможности самостоятельно делать пенсионные взносы и таким образом докупать пенсионный стаж.

Ждать и мерить: власти обсуждают новые детали пенсионной реформы
Чтобы стимулировать граждан копить вдолгую, софинансирование и вычеты хотят предоставить при вложении средств на 10 лет

«Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсию, согласно его правилам, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам может делать взносы на пенсию», — рассказал представитель ПФР в беседе с агентством «Прайм».

Страховые взносы могут делать те граждане, которые работают на себя (самозанятые) либо хотят сформировать пенсию своим неработающим родственникам. Подобный механизм может пригодиться и лицам, работающим за границей, но желающим, чтобы в России их пенсия продолжала формироваться.

«Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР (он прописывается в Налоговом кодексе РФ), увеличенное в 12 раз», — добавили в ведомстве.

На 2022 год минимальный размер страхового взноса составляет 36 669,6 рубля. Максимальный размер страхового взноса не может превышать восьми МРОТ, умноженных на 22% и 12 месяцев. На 2022 год эта сумма будет составлять 293 356,8 рубля.

10 июля лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сообщил, что партия намерена вновь внести в Госдуму законопроекты о снижении возраста выхода на пенсию и об индексации пенсии работающим пенсионерам. Согласно настоящему бюджетному проекту, индексация выплат не предусмотрена для работающих пенсионеров.

23 июня в Министерстве труда РФ предложили новые параметры индексации страховых выплат неработающим пенсионерам. Соответствующие разработки были включены в проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023–2025 годы. В данном вопросе были учтены темпы инфляции, уровень доходов ПФР, а также ожидаемое сокращение числа получателей пенсий — на полмиллиона человек в течение ближайших трех лет.

Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022