Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новой Москве задержали напавшего на пассажира автобуса в 2019 году
Культура
Карту Pokemon за $5 млн превратили в 50 млн NFT
Общество
Вильфанд пообещал похолодание в Москве с 15 июля
Мир
В США допустили прекращение поставок оружия Украине
Мир
В СВР указали на нервозную реакцию Польши из-за утечки ее планов по разделу Украины
Мир
Трое астраханцев погибли при обстреле волонтерского центра в ДНР
Мир
Обстрел Энергодара назвали возможной пристрелкой ВСУ к Запорожской АЭС
Мир
Испания передаст Украине танки и БТР после оплаты их ремонта
Мир
В Донецке при обстреле ВСУ погибла женщина
Мир
Компания Nikon перестанет разрабатывать новые зеркальные фотоаппараты
Мир
В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Компания Nikon перестанет разрабатывать новые зеркальные фотоаппараты

0
Фото: Global Look Press/Peter Hartenfelser
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японский производитель фотоаппаратов Nikon прекратит выпускать новые модели зеркальных фотоаппаратов. Компания перейдет к разработке цифровых беззеркальных камер, сообщило 12 июля японское издание Nikkei.

Гибкая графика: в РФ создали материал для самовосстановления дисплеев
Как починить экран бытового прибора или гаджета, просто положив его в духовку

По данным издания, такое решение компания приняла на фоне усиления конкуренции со стороны камер для смартфонов, которые оснащаются всё более мощными камерами. При этом Nikon продолжит производство уже имеющихся моделей фотоаппаратов.

Компания еще в прошлом году признала спад спроса на рынке на зеркальные камеры. Из-за этого Nikon в 2021 году сообщала о полном прекращении производства зеркальных камер в Японии и переносе его на свое предприятие в Таиланде. В Японии же сохранили только выпуск запчастей и сменных объективов компании. Такое решение было принято, чтобы снизить издержки.

Объем продаж японских цифровых фотоаппаратов снизился на 1 трлн 468 млрд иен (свыше $13,3 млрд) в 2012 году, до 420 млрд иен (более $3,8 млрд) в 2020-м.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022