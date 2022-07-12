Компания Nikon перестанет разрабатывать новые зеркальные фотоаппараты

Японский производитель фотоаппаратов Nikon прекратит выпускать новые модели зеркальных фотоаппаратов. Компания перейдет к разработке цифровых беззеркальных камер, сообщило 12 июля японское издание Nikkei.

По данным издания, такое решение компания приняла на фоне усиления конкуренции со стороны камер для смартфонов, которые оснащаются всё более мощными камерами. При этом Nikon продолжит производство уже имеющихся моделей фотоаппаратов.

Компания еще в прошлом году признала спад спроса на рынке на зеркальные камеры. Из-за этого Nikon в 2021 году сообщала о полном прекращении производства зеркальных камер в Японии и переносе его на свое предприятие в Таиланде. В Японии же сохранили только выпуск запчастей и сменных объективов компании. Такое решение было принято, чтобы снизить издержки.

Объем продаж японских цифровых фотоаппаратов снизился на 1 трлн 468 млрд иен (свыше $13,3 млрд) в 2012 году, до 420 млрд иен (более $3,8 млрд) в 2020-м.