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Политика
В Совфеде возложили на США ответственность за удары по Новой Каховке
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В Совфеде возложили на США ответственность за удары по Новой Каховке

Сенатор Ковитиди: вся ответственность за удар по Новой Каховке лежит на действующей власти США
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Ответственность за ракетный удар по городу Новая Каховка Херсонской области, в результате которого погибли люди и 80 человек пострадали, полностью лежит на действующей власти Соединенных Штатов Америки их преступных пособниках, заявила во вторник, 12 июля, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди «Известиям».

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По словам политика, президент США Джо Байден избрал путь разжигания войны на Украине и обвинения своего российского коллеги Владимира Путина единственным способом прикрытия собственной профессиональной несостоятельности. Однако эти уловки не помогло 46-му президенту США урегулировать в своей стране катастрофический рост цен на энергоресурсы и, как следствие, на все остальные группы товаров и продовольствия, подчеркнула Ковитиди.

«Вместо того чтобы в спешном порядке спасать экономику, урегулировать ситуацию с топливным кризисом, руководство США направляет миллиарды долларов на «войну с Россией на территории Украины», блокирует нефтепровод из Канады и ежедневно высвобождает нефть из стратегического резерва страны. Ракетный удар американским оружием по Новой Каховке подтверждает факт того, что США и их пособники отныне выступают в роли государств-террористов. Для всех теперь очевидно, что удар американским оружием по Новой Каховке — это акт военного террора», — отметила сенатор.

Ковитиди выразила мнение, что военный террор на Украине направлен на устрашение как населения, поддерживающего объединенные войска ДНР, ЛНР и РФ, а также и самих военнослужащих ВСУ, отказывающихся воевать.

Об обстреле ВСУ Новой Каховки стало известно вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. На месте работают спасатели. В домах и под завалами остаются заблокированными сотни людей. Шестерых детей удалось извлечь живыми, пострадало свыше 80 граждан, семь человек пропали без вести.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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