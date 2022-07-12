В Совфеде возложили на США ответственность за удары по Новой Каховке

Ответственность за ракетный удар по городу Новая Каховка Херсонской области, в результате которого погибли люди и 80 человек пострадали, полностью лежит на действующей власти Соединенных Штатов Америки их преступных пособниках, заявила во вторник, 12 июля, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди «Известиям».

По словам политика, президент США Джо Байден избрал путь разжигания войны на Украине и обвинения своего российского коллеги Владимира Путина единственным способом прикрытия собственной профессиональной несостоятельности. Однако эти уловки не помогло 46-му президенту США урегулировать в своей стране катастрофический рост цен на энергоресурсы и, как следствие, на все остальные группы товаров и продовольствия, подчеркнула Ковитиди.

«Вместо того чтобы в спешном порядке спасать экономику, урегулировать ситуацию с топливным кризисом, руководство США направляет миллиарды долларов на «войну с Россией на территории Украины», блокирует нефтепровод из Канады и ежедневно высвобождает нефть из стратегического резерва страны. Ракетный удар американским оружием по Новой Каховке подтверждает факт того, что США и их пособники отныне выступают в роли государств-террористов. Для всех теперь очевидно, что удар американским оружием по Новой Каховке — это акт военного террора», — отметила сенатор.

Ковитиди выразила мнение, что военный террор на Украине направлен на устрашение как населения, поддерживающего объединенные войска ДНР, ЛНР и РФ, а также и самих военнослужащих ВСУ, отказывающихся воевать.

Об обстреле ВСУ Новой Каховки стало известно вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. На месте работают спасатели. В домах и под завалами остаются заблокированными сотни людей. Шестерых детей удалось извлечь живыми, пострадало свыше 80 граждан, семь человек пропали без вести.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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