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Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с 5 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 58 рублей впервые с 5 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 12 июля.

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По состоянию на 14:26 мск курс доллара достиг 57,96 рубля. Курс евро между тем торговался на уровне 58,20 рубля.

Ранее во вторник курсы американской и европейской валюты в ходе торгов сравнялись. По состоянию на 10:20 мск, евро и доллар торговались в районе 59,3 рубля.

Директор ИНП РАН Александр Широв в беседе с «Известиями» отметил, что одинаковый курс доллара и евро не должен вызывать беспокойства. По его словам, подобные колебания не несут никакой угрозы, гораздо серьезнее, если происходят резкие скачки валюты, однако на сегодняшний день ее движение довольно плавное.

До этого, 8 июля, руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал, что в ближайшее время доллар будет демонстрировать динамику в пределах 55–68 рублей, но к концу года вырастет до 75 рублей.

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