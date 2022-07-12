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Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия урагана

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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
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Вечером 11 июля на Московскую область обрушился ураган со шквалистым ветром 15-20 м/с, ливневым дождем, градом и грозой, непогода привела к отключению электроэнергии. Энергетики оперативно ликвидировали последствия стихии, 12 июля сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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«Наиболее крупные технологические нарушения произошли в городских округах Пушкинский и Ступино. Здесь без света остались в общей сложности 5 600 человек и несколько социально значимых объектов. Продолжительность работ по восстановлению электроснабжения не превысила 20 минут», — отметил он.

Всего зафиксировано 55 случаев отключений на объектах электроснабжения, без электричества остались более 31 000 жителей. Средняя продолжительность устранения неполадок составила чуть более часа.

В течение двух часов электроснабжение было восстановлено, в частности, в Балашихе, Луховицах, Одинцово, Щелково, Ступино и Серпухове.

Работы по ликвидации аварийных ситуаций на сетях электроснабжения продолжались всю ночь. По состоянию на 09:00 мск 12 июля электроснабжение восстановлено в полном объеме.

МЧС Подмосковья предупредило жителей региона о грозе утром 11 июля. Специалисты отметили, что в регион придут ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с.

Спасатели посоветовали не укрываться под деревьями из-за риска попадания молний, а лучше переждать непогоду в помещении.

10 июля два человека скончались и 18 пострадали, включая троих детей, в результате грозы в Москве.

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