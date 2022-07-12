Академик рекомендовал защищенный секс для предотвращения распространения оспы обезьян

Защищенный секс значительно снижает возможность передачи оспы обезьян, о первом случае заражения которой на территории РФ 12 июля сообщил Роспотребнадзор. Такое мнение выразил в разговоре с «Газетой.Ru» академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Так он отметил, что, согласно информации Роспотребнадзора, путь заражения первого пациента остается неясным.

«Это говорит о том, что, скорее всего, он заразился, как и предыдущие пациенты, половым путем. Конечно, это только догадка», — предположил эксперт, ссылаясь на практику ведения таких больных в США и Европе.

Ранее в сообщении Роспотребнадзора было сказано, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем всё же возможна при длительном и тесном личном контакте.

Поэтому Нетесов полагает, что длительный личный контакт не отрицает сексуального контакта.

«Поэтому обыкновенным гражданам не стоит бояться оспы обезьян. А стоит соблюдать обычные правила гигиены и предохранения, не рисковать в половых связях. Особенно это касается гомосексуальных контактов, о которых много говорилось в западной прессе. Именно в этих сообществах, как было сообщено ранее, особенно часто и распространяется вирус оспы обезьян», — заключил он.

Ранее в этот день в России был зарегистрирован первый случай оспы обезьян. По данным Роспотребнадзора, инфекция выявлена у молодого человека, который вернулся в страну из Европы.

Оспа обезьян — это вирусная инфекция. До недавних пор она встречалась преимущественно в отдаленных районах Африки. Распространение по миру началось в конце весны 2022 года.

Последняя информация о количестве заболевших оспой обезьян от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поступала 6 июля. В опубликованном докладе говорится о 6027 случаях заболевания в 59 странах мира, что на 77% больше, чем в предыдущем отчете от 27 июня. По последним данным ВОЗ, от заболевания погибли три человека.

При этом, как сообщил 11 июля Reuters, число больных составляет более чем 7,6 тыс. Отмечается, что вирус оспы обезьян выявлен в более чем 50 странах, которые не являются эндемичными для этой болезни.

Степень летальности оспы обезьян варьируется от 0 до 11%. Наиболее высокий показатель — среди детей младшего возраста. В последние годы смертельные исходы составляют 3–6%.