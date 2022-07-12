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Вирусолог описал первые симптомы оспы обезьян

Вирусолог Чепурнов перечислил первые симптомы выявленной в России оспы обезьян
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал о первых симптомах выявленной в РФ оспы обезьян.

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В беседе с Lenta.Ru во вторник, 12 июля, специалист отметил, что к ним относятся высыпания на коже лица и тела, высокая температура, а также тяжелые болезненные ощущения.

По его словам, экспресс-тестирование поможет оперативно выявить зараженных. Кроме того, у болезни достаточно типичные проявления.

«Экспресс-диагностику разработали уже давно, остается только поставить ее на поток. Еще по коронавирусу мы помним, что может быть достаточно 10 минут для выявления заболевания по слюне или по капле крови. Такая система применяется и в случае других значимых болезней, как, например, с ВИЧ», — рассказал вирусолог.

Он призвал проявлять повышенную осторожность в отношении здоровья и не заниматься самолечением при появлении подозрительных симптомов.

Ранее 12 июля стало известно, что первый случай оспы обезьян подтвержден в России. Как отметили в Роспотребнадзоре, заражение выявили у мужчины, который вернулся в РФ после поездки в Европу, пишет сайт kp.ru. По прибытии он пожаловался на характерную для заболевания сыпь.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», угрозы для жизни пациента нет, уточняет НСН. Заболевание у него протекает в легкой форме, мужчина находится в инфекционном отделении. Круг его контактов в период пребывания в РФ был ограничен, в квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением, сообщает «Ридус».

Сообщается также, что возможность дальнейшего распространения вируса купирована, сообщает телеканал «360».

У специалистов есть все наборы реагентов для выявления оспы обезьян есть в стране в достаточном количестве, а ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценивал вероятность распространения заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

26 июня ВОЗ отказалась считать вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. При этом днем ранее была объявлена пандемия. В организации заявили, что заболевание должно быть устранено путем принятия незамедлительных мер везде, где вирус был обнаружен. На тот момент речь шла о 58 странах.

Организация рекомендует приложить всем странам максимум усилий для выявления новых случаев и отслеживания контактов заразившихся, сообщает телеканал «Звезда».

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