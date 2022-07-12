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Группа «Ва-Банкъ» представила посвященный Донбассу клип

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российская группа «Ва-Банкъ» представила новый клип на песню о событиях в Донбассе. О замысле музыкантов 12 июля рассказал «Известиям» лидер коллектива Александр Ф. Скляр.

В сюжете рассказывается о брате, у которого «сила в правде» и «брате, не помнящем родства». Как рассказал исполнитель, группа с первого дня специальной военной операции размышляла над своим «песенным ответом» происходящему. В итоге был создан кавер на разлетевшуюся по интернету песню Виталия Аксенова «Ты забыл, брат?»

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«Виталию Аксенову удалось схватить суть этой трагедии и этого страшного конфликта, и эта человеческая история меня и пронзила до глубины души», — признался Скляр.

По сюжету клипа у братьев общий дед, павший в Донбассе в борьбе с фашизмом, мать из-под Чернигова, совместное крещение детей, но в дом одного из братьев незаметно, но верно вползает «заморская гадюка забвения». И хроника сражений Великой отечественной в новом клипе группы напоминает, к чему может привести подобная потеря памяти.

Видео по задумке Скляра отсылает зрителя к кинофильму «Красный призрак», премьера которого состоялась на РЕН ТВ 10 мая этого года. Советский снайпер, точной стрельбой спасающий своих братьев от гибели, идет по полям новых сражений, чтобы быть с теми, за кем правда.

«Одна страна немного забыла подвиг отцов, дедов, которые бок о бок воевали в далеком прошлом. Именно образ этого человека, который в клипе, это символ всего: памяти и любви», — сказал исполнитель роли в фильме «Красный призрак» о клипе.

Как заключил Скляр, новый клип группы может быть назван его представлением о происходящем и осознанным высказыванием.

В середине июня Юлия Чичерина приехала в Донбасс для съемок клипа об убитом главе Донецкой Народной Республике Александре Захарченко. Видео снимали в шахте «Горняк 95». После съемок исполнительница выступила перед рабочими.

Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. К настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Ими оказались украинские диверсанты и связанные с ними лица.

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