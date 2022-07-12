Украинские боевики заставляли жителей Лисичанска копать для них окопы

Жителей Лисичанска украинские боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляли копать для них окопы. Об этом рассказала Ольга, проживающая в городе, в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным 12 июля.

«Рыли окопы дня два. Экскаватор рыл окопы, согнали мирных жителей, и они вот все это все делали», — сообщила она.

Как отметила женщина, ВСУ даже привозили людей из шахт и насильно заставляли их копать.

Украинские националисты, покинувшие свои позиции на территории стекольного завода в Лисичанске, бросили там коробки с готовыми коктейлями Молотова. Кадры оттуда в понедельник, 11 июля, представил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину 3 июля. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал операцию по освобождению Лисичанска практически молниеносной. Он указал на то, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».