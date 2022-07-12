«Известия» показали бывшие позиции ВСУ на стекольном заводе в Лисичанске

Украинские националисты, покинувшие свои позиции на территории стекольного завода в Лисичанске, бросили там коробки с готовыми коктейлями Молотова. Кадры оттуда в понедельник, 11 июля, представил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

На кадрах, снятых с коптера, видно, что здания завода подверглись серьезным разрушениям.

При этом сообщается, что боевики бежали из города, не предприняв попыток обороняться. Коктейли Молотова подготавливали, вероятно, для уничтожения завода при отступлении.

Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину 3 июля. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал операцию по освобождению Лисичанска практически молниеносной. Он указал на то, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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