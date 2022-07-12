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Аналитик Зельцер рассказал о препятствующих девальвации факторах

Аналитик Зельцер: рубль недостаточно ослаб, чтобы произошло его падение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Рубль недостаточно ослаб для того, чтобы совершить разворот в сторону дальнейшего падения, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Курс вверх дном: к концу лета рублю прописали ослабление до 70 за доллар
Стоит ли при этом ожидать возврата нацвалюты к 50 руб./$

Аналитик считает, что в настоящий момент российская экономика адаптировалась к новым условиям импорта, замедлила темпы экспорта и получила сигналы о перезапуске бюджетного правила через валютные интервенции в дружественных валютах. Всё это приводит к тому, что факторы, способствовавшие росту курса рубля в последние три месяца, теряют актуальность, рассказал Зельцер 12 июля в беседе с агентством «Прайм».

«На данный момент за доллар дают чуть больше 61, за евро примерно так же на фоне падения европейской валюты до паритета на глобальном рынке. И наши оценки движения к 70 мы не меняем. Это будет адекватный и удовлетворяющий запросы экспортеров и бюджета курс нацвалюты», — пояснил эксперт.

Зельцер полагает, что рубль ослаб не на столько, чтобы случилось падение его курса.

«А вот от масштабной девальвации выше 70 рубль должна удерживать благоприятная сырьевая конъюнктура, активизация в промышленности и сфере услуг, контроль финансовых властей за трансграничными потоками, в первую очередь нерезидентов, и эффективная монетарная политика в соответствии с инфляционными трендами в экономике», — подытожил он.

11 июля Московская биржа сообщила о том, что курс доллара в ходе торгов опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля. По состоянию на 17:24 мск, курс доллара опустился до 58,92 рубля. В то же время курс евро снижался до 59,64 рубля.

8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал, что в ближайшее время доллар будет демонстрировать динамику в пределах 55–68 рублей, но к концу года вырастет до 75 рублей. Верников отметил, что государству невыгодно иметь более крепкий рубль.

Еще 20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар.

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