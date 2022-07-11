Варианты на выход: останется ли Евгений Малкин в «Питтсбурге»

Российский форвард Евгений Малкин уже 13 июля может стать свободным агентом. «Питтсбург» потеряет права на 35-летнего хоккеиста, если не успеет его переподписать. Стороны не могут договориться о новом контракте на протяжении года, поэтому шансов на продление не так много. В этом случае спрос на трехкратного обладателя Кубка Стэнли должен быть приличным. Несколько клубов лиги готовы удовлетворить финансовые запросы суперзвезды, но будет ли он в таком случае бороться за главный трофей НХЛ, большой вопрос.

Дело не в сумме

История взаимоотношений «Питтсбурга» и Малкина началась на драфте 2004 года: российского форварда выбрали под вторым номером. Отыграв два сезона в России, Малкин перебрался в США. За следующие 16 лет форвард стал одним из лучших игроков клуба в XXI веке. Трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), а также завоевал множество индивидуальных призов, включая Харт Трофи в 2012 году (приз лучшему игроку регулярного чемпионата). Из россиян этой наградой могут похвастаться только Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013) и Никита Кучеров (2019).

Летом 2014 года Евгений подписал восьмилетний контракт на сумму $76 млн. Это соглашение уже истекло. Стороны начали обсуждать новый контракт еще в прошлом году, но у клуба и игрока возникли разногласия. Подписей под новым документом еще нет, а 13 июля в НХЛ откроется рынок свободных агентов. Поэтому у «пингвинов» осталось очень мало времени, чтобы найти компромисс с Малкиным.

Фото: Global Look Press/Joel Marklund Евгений Малкин с Кубком Стэнли. 2017 год

Изначально предполагалось, что проблема в сумме контракта. Президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» Брайан Бурк дал это понять, рассказывая о ходе переговоров с Малкиным и защитником Крисом Летангом.

— Они должны возвращаться на те цифры, которые не связывают нам руки. Для нас это очень просто. Они должны продлить контракты на разумных условиях, иначе они покинут клуб, — заявил менеджер.

При этом он признал, что условия переподписания этих двух хоккеистов взаимосвязаны — чем больше будет потрачено на одного, тем меньше останется на другого.

— Мы приложили решительные усилия, чтобы договориться и подписать контракт с Летангом. Менее решительные с Малкиным только потому, что мы должны знать, сколько денег у нас есть, и мы должны собрать эту головоломку. Так что есть прямые переговоры с агентом Малкина, но менее интенсивные. Здесь должна быть какая-то последовательность. Один должен подписать, а затем другой, — сказал Брайан Бурк.

Варианты на выход_1 Евгений Малкин в матче плей-офф Кубка Стэнли между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: REUTERS

На днях The Athletic раскрыл подробности переговоров. Утверждалось, что Малкину был предложен двухлетний контракт на сумму $12 млн. По информации журналистов издания, российский форвард согласен на такую зарплату, но его категорически не устраивает срок договора — он считает подобное предложение проявлением неуважения к себе. Российский нападающий хочет получить контракт на четыре года и завершить карьеру в «Питтсбурге».

Проблемы с контрактом огорчили хоккеиста, сообщил The Athletic, ссылаясь на слова друзей Малкина: «Он хочет играть только за «Питтсбург». Он не понимает, как переговоры дошли до того, что он может не продлить контракт. Он сказал: «Они не считают меня хорошим игроком — почему?»

Недовольство ситуацией с контрактом россиянина выразил и один из партнеров хоккеиста: «Меня беспокоит то, что происходит. Всё выглядит плохо. Из того, что я знаю, могу сказать, что Джино (прозвище россиянина. — «Известия») заслуживает лучшего», — сказал один из партнеров Малкина, который попросил не называть его имени.

Куда поедет Малкин

7 июля «Питтсбург» продлил контракт с Крисом Летангом — на шесть лет и $36,6 млн. После таких существенных трат у Малкина осталось еще меньше шансов остаться в клубе.

Сам Малкин заявил о готовности покинуть команду: «Я понимаю, что это бизнес. Я люблю этот город и этих болельщиков. Если команда хочет свежей крови, молодых игроков и скажет мне: «Вы должны двигаться дальше», я пойму. Надеюсь, я останусь здесь до конца карьеры», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ. Одновременно Евгений отписался от аккаунтов «Питтсбурга» в соцсетях, но через несколько часов подписался заново.

Варианты на выход_2 Игрок «Питтсбурга» Крис Летанг Фото: Global Look Press/Jeanine Leech/Icon Sportswire

Понятно, что возраст форварда играет большую роль в проблемах с новым контрактом. Травмы дают о себе знать. За последние пять лет Малкин пропустил 96 игр. Для сравнения, у Кросби — 45, а у Летанга — 33. Подписывая многолетнее соглашение, «Питтсбург» рискует, ведь из-за травм российский форвард может стать балластом в платежной ведомости.

С другой стороны, важно учитывать и преданность Малкина. В 2013 году «Даллас» предлагал ему контракт c большей суммой, чем «Питтсбург», но Малкин решил остаться. В итоге «Пингвины» дважды подряд взяли титул, а Евгений наряду с Кросби был лучшим в чемпионском коллективе (в плей-офф сезона-2015/16 канадец набрал 27 очков, россиянин — 18, в плей-офф сезона-2016/17 у Малкина 28 очков, у Кросби — 21).

Отец игрока в интервью «Советскому спорту» отметил, что сын, скорее всего, будет выбирать между «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Монреаль Канадиенс». Однако платежная ведомость этих клубов забита, вряд ли они смогут позволить себе еще одну звезду. При этом условные «Аризона» и «Детройт» могут дать то, что желает форвард. Но в лучшем случае Евгений будет бороться за попадание в плей-офф, а не за Кубок Стэнли. Есть и другие варианты: например, «Ванкувер» не против расстаться с Джонатаном Миллером, а «Филадельфия» ищет варианты обмена Ивана Проворова. В таком случае у обеих команд появляются места под потолком для Малкина.

Варианты на выход_3 Игрок «Питтсбурга» Сидни Кросби Фото: Global Look Press/Jeanine Leech/Icon Sportswire

— Поверьте, Малкин будет очень востребован на рынке, если станет свободным агентом, — сказал «Известиям» трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. — Клубы, которые претендуют на Кубок Стэнли, должны иметь в своих рядах таких опытных ветеранов с чемпионским опытом. Безусловно, он бы хотел завершить карьеру в «Питтсбурге», для которого многое сделал, но таковы реалии.

В минувшем сезоне Малкин набрал 42 очка в 41 матче. В среднем он проводил на площадке чуть больше 18 минут. Лучший сезон Евгений он отыграл в 2011–2012 годах, когда в его активе было 109 очков в 75 играх.