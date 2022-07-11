Минобороны заявило об уничтожении боеприпасов для HIMARS на Украине

В Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 11 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», — сообщил он на брифинге.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили пункт управления 58-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республике (ДНР) и склад, где хранилось более 200 т иностранных противотанковых ракетных комплексов.

Помимо этого, уничтожено три склада боеприпасов в Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе Северска.

Ранее, 9 июля, было объявлено, что Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе города Часов Яр. По словам Конашенкова, ликвидированы были также 30 боевиков, обстреливавших Донецк.

6 июля в ДНР были уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

До этого, 4 июля, украинские войска обстреляли поселок Снежное в ДНР ракетами из РСЗО HIMARS. В результате обстрела были повреждены многоквартирные дома, ясли-сад и предприятие «Снежнянскхиммаш».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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