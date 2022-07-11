Eni сообщила о сокращении поставок «Газпромом»

Российская компания «Газпром» в понедельник, 11 июля, поставит итальянской нефтегазовой группе Eni на 11 млн куб. м газа меньше, чем в среднем в последние дни. Об этом сообщила итальянская компания.

«Газпром» объявил, что сегодня поставит Eni объем газа примерно в 21 млн кубометр в сутки, тогда как средний показатель за последние несколько дней составлял около 32 млн кубометров», — говорится в коммюнике.

Eni также указала, что будет готова предоставить дополнительную информацию в случае новых и значительных изменений в потоках поставок.

18 июня глава компании Eni Клаудио Дескальци и комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони в беседе с газетой La Repubblica заявили, что Италия способна пережить зиму без российского газа благодаря диверсификации поставок энергоресурсов.

При этом ранее агентство ANSA рассказало, что власти Италии рассматривают возможность объявить тревогу из-за снижения объема поставок российского газа.

15 июня «Газпром» уведомил итальянскую Eni об ограниченном сокращении поставок газа. Представители компании подтвердили эту информацию, отметив, что объем поставок уменьшился на 15%. Причины подобного решения не уточнялись.