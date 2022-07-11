Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский певец и актер Адам Уэйд
Общество
В Подмосковье догазифицировали 1776-й населенный пункт
Мир
Шведская антивоенная организация раскритиковала вступление страны в НАТО
Мир
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Мир
Президент Шри-Ланки решил вернуться в страну 13 июля
Авто
В Москве чаще других угоняют автомобили марок Hyundai и KIA
Армия
Путин присвоил почетное наименование гвардейских еще двум бригадам
Мир
США поддержали решение Канады отправить в ФРГ турбину для «Северного потока»
Мир
Джонсон решил никого не поддерживать в борьбе за пост премьера Британии
Мир
ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице Одесской области
Мир
Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку»

Блогер Голышева попала в реанимацию после удара молнии в Москве

0
Фото: vk.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогер Катя Голышева попала в реанимацию после удара молнии в Москве. Об этом 10 июля рассказал ее продюсер Заир Юсупов в соцсетях.

Молниеносная атака: как выжить в грозу
Непогода в городе может быть опаснее, чем в сельской местности

«Ребят, Катя Голышева в реанимации, держим кулачки», — написал он.

Как сообщает ФАН со ссылкой на источник, молния ударила вблизи дома блогера, когда она сидела в квартире с подключенным к зарядному устройству телефоном. В результате произошло короткое замыкание, и Голышеву ударило током.

«Спасибо большое вам за поддержку и переживания. Сейчас со мной все хорошо. Будьте внимательны и аккуратны во время грозы!» — написала девушка в своей группе «ВКонтакте».

10 июля два человека скончались и 18 пострадали, включая троих детей, в результате грозы в Москве.

В тот же день на проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд. На Нижегородской улице три автомобиля придавило упавшим деревом. Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка общественного транспорта.

ГУ МЧС России по Москве предупредило о том, что столицу 11 июля снова ожидают гроза и сильный ветер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022