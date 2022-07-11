Блогер Голышева попала в реанимацию после удара молнии в Москве

Блогер Катя Голышева попала в реанимацию после удара молнии в Москве. Об этом 10 июля рассказал ее продюсер Заир Юсупов в соцсетях.

«Ребят, Катя Голышева в реанимации, держим кулачки», — написал он.

Как сообщает ФАН со ссылкой на источник, молния ударила вблизи дома блогера, когда она сидела в квартире с подключенным к зарядному устройству телефоном. В результате произошло короткое замыкание, и Голышеву ударило током.

«Спасибо большое вам за поддержку и переживания. Сейчас со мной все хорошо. Будьте внимательны и аккуратны во время грозы!» — написала девушка в своей группе «ВКонтакте».

10 июля два человека скончались и 18 пострадали, включая троих детей, в результате грозы в Москве.

В тот же день на проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд. На Нижегородской улице три автомобиля придавило упавшим деревом. Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка общественного транспорта.

ГУ МЧС России по Москве предупредило о том, что столицу 11 июля снова ожидают гроза и сильный ветер.