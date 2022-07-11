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Губернатор Подмосковья рассказал Путину о социально-экономическом развитии региона

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба Кремля.

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Губернатор проинформировал главу государства о социально-экономическом положении региона. В частности, Воробьев отчитался о темпах газификации населенных пунктов.

«Раньше газификация стоила для человека 1,5–2 млн в Московской области. По вашему проекту у нас в планах до конца года газифицировать 115 тыс. домовладений. Но мы сделали не до забора, а мы проводим газ сразу в дом. Там ты можешь выбрать, в нашем офисе, и котел, и плиту, и бойлер, если тебе необходимо. И, таким образом, вся услуга стоит 150 тыс. рублей максимум, очень востребована», — рассказал глава Подмосковья.

Губернатор также отметил высокий уровень цифровизации региона, благодаря чему жителям стало удобнее получать многие государственные услуги.

«Максимально используем цифровизацию, чтобы все услуги людям предоставлялись дистанционно, это очень востребовано. У нас 95% услуг можно получать, не выходя из дома. В школу нужно ребенка записать — пожалуйста. Льготу по жилищно-коммунальным услугам положено получить — она проактивно тебе приходит. Это направление тоже развиваем», — добавил Воробьев.

Путин, в свою очередь, отметил лидерство Московской области по многим социально-экономическим показателям.

Ранее в этот же день российский лидер провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По данным пресс-службы Кремля, стороны обсудили ограничения на транзит товаров в Калининградскую области и возможные шаги для решения этой проблемы.

11 июля стало известно, что Московская область вошла в тройку самых популярных направлений внутреннего туризма. Также в перечень вошли Москва и Краснодарский край.

8 июля сообщалось, что больше 1 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье. Всего с момента принятия соответствующего закона участники получили 31,7 тыс. семей.

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