Подмосковье вошло в тройку популярных направлений для отдыха россиян

Московская область вошла в тройку популярных направлений для отдыха россиян. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным Ростуризма, Москва, Краснодарский край и Московская область вошли в тройку направлений, которые россияне чаще всего выбирают для внутреннего туризма.

Отмечается, что в этом сезоне путешественники предпочитают автомобильные путешествия на небольшие расстояния и отдых на природе. Кроме того, популярностью пользуется и посещение достопримечательностей, пишет РИАМО.

С начала 2022 года Подмосковье посетили свыше 10 млн человек. В летний период, как ожидается, поток туристов в регионе составит 8 млн человек, сообщает телеканал «360».

Как отмечала 7 июля вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина в беседе с агентством городских новостей «Москва», с мая в гостиницах и отелях наблюдается большой ажиотаж на заселение. При этом большим спросом пользуется бронирование коттеджей для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.