Свыше 1 тыс. многодетных семей получили участки в Подмосковье

С начала 2022 года больше 1 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональной министерство имущества.

Закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям появился в Подмосковье 11 лет назад. С того момента участки получили 31,7 тыс. семей. Это 58% от общего числа многодетных, вставших на учет.

«С момента реализации закона наибольший процент обеспечения землей многодетных у нас в следующих городских округах: Лотошино — 98%, Восход и Луховицы — 94%, Серебряные Пруды и Бронницы — 93%, Зарайск — 92%, Шаховская — 91%, Волоколамский — 90%», — уточнила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Муниципалитеты ведут регулярную работу по подбору и формированию новых земельных участков. Если в городском округе не хватает земельного фонда, министерство имущественных отношений оказывает помощь с переводом подходящих земель из областной собственности в муниципальную.

Ожидается, что до конца 2022 года участки получит еще 1 тыс. семей.