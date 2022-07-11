Эксперт объяснил снижение цены на газ на торгах в Европе

Снижение цен на газ могло быть вызвано решением Канады вернуть турбину Siemens, чтобы спасти Европу от недостающего объема голубого топлива. Об этом «Известиям» 11 июля заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Так как неизвестны сроки доставки и установки турбины, цена на газ останется торговаться на максимальных отметках», — отметил он.

По словам эксперта, сегодня ценообразование на стратегические рыночные активы серьезно подвержено геополитическим событиям, логика биржевых торгов не всегда срабатывает.

Цена газа на бирже в Европе 11 июля на открытии торгов обвалилась на 11%, до $1600 за 1 тыс. куб. м. Позднее цена вернулась к уровню выше $1750, указывают данные торгов ICE.

Ранее, 9 июля, канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

По данным агентства Bloomberg, газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Сообщалось, что компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. В министерстве экономики и защиты климата Германии 16 июня заявили, что ведут переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

В тот же день стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.