Компания Nord Stream AG — оператор газопровода «Северный поток» — остановила обе нитки трубопровода с 11 по 21 июля на ремонт.

В течение десяти дней будет проводится плановая профилактика.

Ранее в пресс-службе компании сообщали, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Уточнялось, что специалисты проведут тестирование механических компонентов и систем автоматизации газопровода. Будет обеспечена эффективная и безопасная эксплуатация газопровода.

11 июля российский сенатор Алексей Пушковп рокомментировал опасения немецкой администрации по поводу газопровода «Северный поток». Потеря ключевой артерии поставок энергоносителей может стать фатальной для многих производств, считают в Германии.

Пушков отметил, что, вводя санкции на российское топливо, ФРГ самостоятельно загоняет себя в условия дефицита и кризиса. Если «Северный поток» будет недоступен, в той или иной мере пострадает весь Евросоюз (ЕС), однако некоторые страны находятся в более уязвимом положении по сравнению с соседями, уточнил он.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток – 1».

При этом, по оценкам экспертов, остановка поставок газа по СП-1 для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для прямой транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство завершили в 2021 году, но газопровод так и не запустили в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.